Fabrizio Moro | La diretta sui social incanta i fan: nuovi progetti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fabrizio Moro incanta i fans con una diretta sui social mentre registrava una canzone: seconda parte della raccolta Parole, rumori e giorni in arrivo? Fabrizio Moro non si ferma un attimo. Nonostante il tour “Figli di nessuno” sia finito solo un mese fa, il cantautore romano, per la gioia di tutti i fans che sentono … L'articolo Fabrizio Moro La diretta sui social incanta i fan: nuovi progetti è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

ashugme : RT @giogiobenti1: Scusate ma io Portami Via di Fabrizio Moro la reputo come una delle canzoni italiane più belle di sempre - martaxxofficial : RT @giogiobenti1: Scusate ma io Portami Via di Fabrizio Moro la reputo come una delle canzoni italiane più belle di sempre - 87Marilenac : @meta_moro Questi due insieme che si guardano fanno tenerezza.. Niccoló con quella maglietta è troppo carino, mi fa… -