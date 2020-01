F1 | Lewis Hamilton verso la conferma in Mercedes? Sfuma il sogno della Ferrari | tutti gli

Lewis Hamilton mette le scarpe al suo bulldog inglese - : Ludovica Marchese Il bulldog inglese di Lewis Hamilton fa parte di un’agenzia di animali domestici che lavora nel mondo della pubblicità e l’ultimo accessorio che sfoggia su Instagram fa cadere la rete ai suoi piedi (o meglio alle sue zampe) Il cane di Lewis Hamilton è unico nel suo genere. Infatti, Roscoe, questo il nome del bulldog inglese, non ha bisogno di essere mantenuto dal suo padrone, visto che percepisce un proprio ...

Lewis Hamilton : «Sono vegano e chi non lo è ci perde» : L’amore per gli animali e la scelta di modificare la propria alimentazione per trovare armonia tra il suo corpo e una monoposto di Formula 1. Intervistato dal settimanale GQ Hype, il sei volte campione del Mondo ha rivelato i segreti della sua dieta: Lewis Hamilton vegano. Il pilota della scuderia Mercedes non ha dubbi sulla propria scelta e non lascia spazio a ripensamenti. Anzi, manda anche un avviso a tutte le altre persone che scelgono ...

F1 - Lewis Hamilton in vista del Mondiale 2020 : “Sarò una macchina!” : Lewis Hamilton è pronto per una nuova sfida. Il britannico, campione del mondo di F1... L'articolo F1, Lewis Hamilton in vista del Mondiale 2020: “Sarò una macchina!” proviene da ForzAzzurri.net.

F1 - Lewis Hamilton dona 500mila dollari per l’Australia : “Mi spezza il cuore questa devastazione” : Lewis Hamilton ha donato 500mila dollari (circa 450mila euro) in favore delle autorità australiane che stanno combattendo contro i devastanti incendi che stanno colpendo l’intero Paese. Il sei volte Campione del Mondo di F1 ha comunicato il suo gesto di beneficenza attraverso i canali social, il pilota della Mercedes è particolarmente colpito dai roghi che stanno divampando nella terra dei canguri e che hanno letteralmente devastato il ...

Max Verstappen rinnova con la Red Bull a cifre pazzesche e allontana Lewis Hamilton dalla Ferrari : Max Verstappen sorprende tutti e decide di rinnovare la con Red Bull fino al 2023. L'olandese è convinto di poter lottare per il mondiale della Formula1 senza dover cambiare scuderia, inoltre il contratto offertogli era difficile rifiutare. Guadagnerà infatti 25 milioni all'anno e con i bonus potrà

F1 - Lewis Hamilton su Niki Lauda : “Senza di lui non avrei accettato l’offerta della Mercedes. Era un riferimento per il team” : Non è certo sorprendente constatare quale fosse il rapporto esistente tra il sei volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton e il tre volte iridato Niki Lauda, figura carismatica della Mercedes. Quando l’ex pilota austriaco è scomparso quest’anno per Lewis sono stati giorni di grande tristezza e smarrimento. Niki, infatti, era stato fondamentale nella scelta fatta dallo stesso Hamilton di passare dalla McLaren al team di Brackley ...

F1 - Damon Hill incorona Lewis Hamilton : “Come lui non c’è nessuno al momento - in gara fa la differenza” : Lewis Hamilton non è nuovo a ricevere complimenti o apprezzamenti per quello che ha fatto o sta facendo in questi anni. Sei titoli iridati non si vincono certo per caso, dopotutto. In questo caso, però, il pilota inglese riceve una vera e propria “incoronazione” da un illustre connazionale e collega. Un pilota che, nel 1996, ha anche vinto un titolo iridato in Formula Uno, sfiorandone un altro nell’anno precedente. Stiamo ...

F1 - Damon Hill incorona Lewis Hamilton : “Come lui non c’è nessuno al momento - in gara fa la differenza” : Lewis Hamilton non è nuovo a ricevere complimenti o apprezzamenti per quello che ha fatto o sta facendo in questi anni. Sei titoli iridati non si vincono certo per caso, dopotutto. In questo caso, però, il pilota inglese riceve una vera e propria “incoronazione” da un illustre connazionale e collega. Un pilota che, nel 1996, ha anche vinto un titolo iridato in Formula Uno, sfiorandone un altro nell’anno precedente. Stiamo ...

F1 - Hamilton in Ferrari nel 2021? Binotto : “Lewis è un pilota fantastico - orgogliosi dei suoi apprezzamenti” : La gestione dei piloti è stata indubbiamente uno degli aspetti più problematici per Mattia Binotto, il team principal della Ferrari ha dovuto faticare per tenere a bada Sebastian Vettel e Charles Leclerc, il rapporto tra i due alfieri della Rossa stato problematico in diverse circostanze ed è esploso in occasione dell’ormai celebre contatto in Brasile. L’incidente di Interlagos ha inasprito la relazione sportiva tra il tedesco e il ...

F1 - la Ferrari insiste su Lewis Hamilton : possibile Dream Team con Charles Leclerc nel 2021? : Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” la Ferrari deciderà entro maggio 2020 la coppia di piloti del 2021: dopo il rinnovo siglato dal monegasco Charles Leclerc nei giorni scorsi, ad essere traballante è il seggiolino del tedesco Sebastian Vettel. Dopo un Mondiale 2019 al di sotto delle attese, ecco che la prossima stagione sarà quella della verità per Vettel, chiamato subito a partire forte ...

F1 - Lewis Hamilton : “Il Circus è troppo costoso - voglio che si torni alle origini” : Lewis Hamilton in versione filosofica? Forse un po’ sì. Il sei volte campione del mondo di F1, reduce da un’altra stagione eccezionale con la Mercedes, non si è limitato solo a parlare dei fatti relativi alla pista, strettamente legati ai propri riscontri. Lewis è un personaggio a 360° e ama esprimere il proprio parere su diversi temi. In questo caso, come riportato da Marca, il britannico ha approfondito un argomento un po’ ...

Toto Wolff alla Ferrari?/ F1 - "prima preferirei volare su Marte con Lewis Hamilton" : Toto Wolff alla Ferrari con Lewis Hamilton? Formula 1, team principal della Mercedes commenta le voci con una battuta: "Prima preferirei volare su Marte".

F1 - Lewis Hamilton potrebbe diventare il quarto pilota nella storia a ricevere il titolo di “Sir” dalla Regina Elisabetta : In seguito al sesto successo nel Campionato Mondiale di Formula 1, che gli ha permesso di superare Fangio e di diventare il secondo pilota più vincente di sempre dopo Michael Schumacher, Lewis Hamilton, secondo quanto riportato dal sito spagnolo Marca.com, potrebbe chiudere in bellezza il suo 2019 ricevendo il titolo onorifico di “Sir” dalla Regina Elisabetta. Il pilota della Mercedes ha il sostegno di David Richards, numero di ...

F1 - Toto Wolff : “Io in Ferrari? Preferisco andare su Marte con Lewis Hamilton” : La Mercedes è la dominatrice indiscussa della Formula Uno, le Frecce d’Argento hanno giganteggiato per tutta l’era ibrida conquistando addirittura 12 titoli mondiali (sei piloti di cui cinque con Lewis Hamilton, sei tcostruttori) e vogliono proseguire il proprio dominio nella prossima stagione. Nelle ultime settimane si è parlato della possibile uscita della Mercedes dalla F1 nel 2021 quando subentrerà il nuovo regolamento e si ...