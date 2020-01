Esiste un accordo tra tv e Lega Calcio per silenziare i 'buu' razzisti? (Di giovedì 23 gennaio 2020) È ancora acerba ma quella sull'audio 'rubato' all'amministratore deLegato della serie A, Luigi De Siervo, potrebbe essere un'inchiesta dirompente sul tema del razzismo negli stadi. Il pm di Milano Alberto Nobili, lo stesso che si occupa delle minacce alla senatrice Liliana Segre e, in genere, di vicende relative a discriminazioni, vuole verificare se sia stato siglato un patto tra la Lega e alcune emittenti televisive per 'silenziare' i 'buu' contro i giocatori di colore che si levano dalle curve degli stadi italiani. L'ipotesi origina dal vocale registrato da un 'anonimo' durante il consiglio della Lega seria A del 23 settembre, poi consegnato al sito di 'Repubblica' che ne ha reso noto il contenuto, in un periodo di tensioni acute all'interno dell'organismo di cui fanno parte le società della massima serie. Una possibilità investigativa tutta da verificare e, in questa fase, da ... agi

Agenzia_Italia : #calcio Esiste un accordo tra #tv e #SerieA per silenziare i 'buu' razzisti? L'ipotesi investigativa del pm di… - ClaudioZavatti1 : RT @LemmeVincenzo: @LaNotiziaTweet Ora distruggeranno l'unica legge che dava fiducia alle famiglie delle vittime . Basta vedere i politici… - damorantonio : RT @LemmeVincenzo: @LaNotiziaTweet Ora distruggeranno l'unica legge che dava fiducia alle famiglie delle vittime . Basta vedere i politici… -