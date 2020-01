ESCLUSIVO TPI / Parla Prodi a tre giorni dal voto in Emilia: “Sfida sul filo di lana. Borgonzoni inesistente, Salvini urla e basta. Le Sardine? Non ci sono io dietro” (Di giovedì 23 gennaio 2020) . Le elezioni del 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna sono tra le più importanti degli ultimi anni e hanno un valore di rilievo nazionale. In occasione di questo importante turno elettorale il direttore di TPI Giulio Gambino ha incontrato nella sua casa in centro a Bologna Romano Prodi. Padre nobile della sinistra italiana, due volte premier ed ex presidente della Commissione Europea tra gli altri incarichi, Prodi è ancora oggi una voce di peso nel panorama politico. Gli abbiamo chiesto delle Sardine, del voto in Emilia, di Salvini e della politica estera dalla Libia all’Iran. Chi c’è dietro le Sardine? Prodi risponde a chi lo accusa di essere l’animatore del movimento “Le Sardine mi interessano e ci spero, ma non darei loro alcun ruolo nel senso che se lo devono dare da soli, non sarò io il loro Nonno, e comunque oggi devono aprire al dialogo ... tpi

susy43279731 : Esclusivo TPI, parla la signora che ha portato Salvini dal tunisino: “È stata la Lega a contattarmi”… - RitaNigronr : RT @Miti_Vigliero: Esclusivo TPI, parla la signora che ha portato Salvini dal tunisino: “È stata la Lega a contattarmi” - gmultatuli : RT @Miti_Vigliero: Esclusivo TPI, parla la signora che ha portato Salvini dal tunisino: “È stata la Lega a contattarmi” -