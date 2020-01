Entro il 2020 oltre 670mila migranti irregolari in Italia. Per Amnesty International i numeri raddoppiando a causa dei Decreti sicurezza voluti da Salvini (Di giovedì 23 gennaio 2020) Altro che decreti sicurezza. Quelli voluti da Matteo Salvini si rivelano giorno dopo giorno sempre più decreti insicurezza. Entro l’anno, stando a un report di Amnesty International, i migranti irregolari in Italia saranno oltre 670mila. Un numero che, secondo l’organizzazione in difesa dei diritti umani, è raddoppiato appunto per le misure del decreto sicurezza presentato dall’ex ministro dell’interno come la soluzione alle troppe criticità nella gestione dei flussi migratori. “L’esclusione dei richiedenti asilo dal sistema dell’accoglienza – precisa Amnesty – priverà migliaia di persone della protezione umanitaria, aumentandone la vulnerabilità e l’esposizione allo sfruttamento lavorativo e criminale”. Insomma andrà a formare un esercito di potenziali delinquenti che affollerà le strade, ampliando i fenomeni criminali contro cui tuona quotidianamente il leader della Lega. ... lanotiziagiornale

Agenzia_Ansa : L'annuncio del sindaco di #Milano: 'Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all'aperto'. A breve il divieto al… - fattoquotidiano : Milano, il sindaco Sala: “Entro il 2030 non permetteremo più di fumare all’aperto” - InasCislMarche : RT @InasCisl: #ApeSociale: entro il 31 marzo può fare domanda sia chi raggiunge i requisiti nel 2020 sia chi li ha maturati negli anni pass… -