Emorragia fatale, Secondigliano piange Peppe il lavavetri: “Eri il re del quadrivio” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Era un simbolo, un’istituzione al quadrivio di Secondigliano, periferia nord di Napoli. Impossibile per i residenti della zona e dei quartieri e comuni limitrofi non conoscere “Peppe”, il lavavetri che ogni giorno regalava un sorriso con la sua spontaneità e il suo modo di fare. Nelle scorse ore Giuseppe Russo, 46enne detto ‘o Russ re quatt vie’ è venuto a mancare. La scorsa settimana venne colpito da una Emorragia cerebrale e, nonostante il ricovero in ospedale e i tentativi dei medici, ieri mattina, mercoledì 22 gennaio, Giuseppe non ce l’ha fatta. Numerosi i messaggi che in queste ore i residenti di Secondigliano stanno dedicando al 46enne. “Portava sorrisi a tutti” scrive un uomo che sostiene di conoscerlo. Un altro aggiunge: “La strada l’ha demolito, se l’è ... anteprima24

NildePaonessa : Incidente di caccia nel Vibonese, l'autopsia: emorragia fatale -