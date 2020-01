Emilia Romagna, le calciatrici: “a differenza di Mihajlovic il nostro appello per Bonaccini…” (Di giovedì 23 gennaio 2020) 35 calciatrici si sono schierate con il governatore uscente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. La promotrice di questo appello è Roberta Li Calzi, Consigliera comunale del PD di Bologna, che è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. “Il nostro è un appello inclusivo, rivolto anche ad atlete di altre discipline sportive –ha affermato Li Calzi-. Si parlava di campagna elettorale nel mondo dello sport per le dichiarazioni di grandi sportivi come Velasco e Mihajlovic, ma erano voci singole e si tratta di tutti uomini. Allora mi sono detta, chi meglio delle calciatrici poteva far sentire la propria voce per un appello collettivo? A differenza di quello di Mihajlovic, il nostro non è un appello ideologico. Stiamo sul ... calcioweb.eu

matteosalvinimi : Questa è la dura verità. Il mio abbraccio alla signora, onore al suo coraggio. Chi vota Lega domenica in Emilia-Rom… - nzingaretti : A Salvini consentito dalla Rai un solitario comizio durante l’intervallo della partita Juventus-Roma in piena campa… - matteosalvinimi : “#Mihajlovic sosterrà Salvini in Emilia-Romagna, con un tumore già ci convive”. Questa non fa ridere proprio nessun… -