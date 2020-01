Emergenza Smog, a Torino l’aria più inquinata nel decennio. Nel 2020 Frosinone e Milano maglia nera. Ogni anno oltre 60mila morti” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Torino è la città con più Smog. Lo è stata non solo nel 2019, ma anche considerando l’ultimo decennio. A confermare l’Emergenza sempre più cronica, che non riguarda solo il capoluogo piemontese, ci sono i nuovi dati di Mal’aria, il report annuale di Legambiente sull’inquinamento atmosferico in città, che scatta una triplice foto sull’anno che si è aperto con città in codice rosso, sul 2019 e sul decennio che ci siamo lasciati alle spalle. Nelle prime tre settimane del 2020 Frosinone e Milano, Padova, Torino e Treviso sono i centri urbani che hanno superato per 18 giorni i limiti di PM10. Male anche Napoli (16) e Roma (15). Un’Emergenza che ha segnato anche il 2019: 54 i capoluoghi di provincia che hanno superato il limite previsto per le polveri sottili (PM10) o per l’ozono (O3), stabiliti rispettivamente in 35 e 25 giorni nell’anno solare. In 26 dei 54 capoluoghi, il limite è ... ilfattoquotidiano

Mov5Stelle : Per affrontare correttamente il problema dobbiamo prendere atto che la cosiddetta emergenza smog è un dato cronico.… - Corriere : Emergenza smog, l’esperto: «I nuovi diesel non inquinano, assurdo bloccarli» - Corriere : Emergenza smog, l’esperto: «I nuovi diesel non inquinanoAssurdo bloccarli» -