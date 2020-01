Elisa De Panicis e Fernandez, storia finita? Lei svela: “Si è innervosito perché è stato fatto il suo nome” (Di giovedì 23 gennaio 2020) È giunta già al capolinea la relazione tra Elisa De Panicis e Theo Fernandez? Ecco cosa ha detto l’ex gieffina Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Elisa De Panicis, ex gieffina della quarta edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Il conduttore aveva lanciato uno scoop riguardante la vita sentimentale dell’ex gieffina, aveva infatti svelato che aveva una relazione con il difensore del Milan Theo Fernandez, un gossip che però non era stato confermato. Ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, nella puntata andata in onda ieri 22 gennaio, Elisa De Panicis ha ammesso che lei e Fernandez hanno una relazione, inizata qualche mese prima della messa in onda del Grande Fratello Vip. Alla conduttrice l’ex gieffina ha detto: “Io e Hernandez ci stavamo frequentando prima del mio ingresso al Grande ... nonsolo.tv

