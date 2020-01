Elezioni in Emilia Romagna 2020: i risultati nello speciale diretta video TPI (Di giovedì 23 gennaio 2020) speciale Elezioni in Emilia Romagna 2020: i risultati nella diretta di TPI Per verificare se le dimissioni di Di Maio hanno dato uno scossone al Governo, la vera prova saranno Elezioni regionali in Emilia Romagna, un voto dall’importanza nazionale. Domenica 26 gennaio le urne sono aperte per l’Emilia e per la Calabria. TPI seguirà gli exit poll e i risultati delle Elezioni Regionali 2020 con uno speciale in diretta sulla pagina FB e sul sito dalle 22 alle 3 di notte. Dopo le Elezioni in Umbria di ottobre 2019 quelli di domenica sono due appuntamenti elettorali molto importanti, che rappresentano un vero e proprio banco di prova per le forze di maggioranza (M5s e Pd). speciale Elezioni Regionali 2020 in Emilia Romagna e Calabria su TPI La redazione di The Post Internazionale è pronta con ospiti, collegamenti, commenti per i risultati in diretta delle Elezioni Emilia Romagna. Seguiteci ... tpi

