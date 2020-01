Eleonora Pedron, la verità sul matrimonio mai celebrato con Max Biaggi (Di giovedì 23 gennaio 2020) A 5 anni dalla chiacchierata separazione tra Eleonora Pedron e Max Biaggi, una storia vissuta sotto i riflettori e un amore da cui sono nati due figli, Ines e Leon, l’ex miss Italia rivela i motivi per cui la relazione non ha mai visto sbocciare i fiori d’arancio. Eleonora Pedron rivela: “Max era contrario al matrimonio” Era tra le coppie più amate dello spettacolo e del motorsport e la fine della loro liaison, avvenuta con una prima crisi nel 2013 e poi definitivamente nel 2015, aveva sconvolto i fan. Oggi, Eleonora Pedron è felicemente legata a Fabio Troiano, dopo un riavvicinamento con il pilota romano a seguito del bruttissimo incidente in moto di due anni fa. In un’intervista rilasciata a Oggi, la Pedron racconta i motivi per cui il matrimonio con Biaggi, umilmente parafrasando il Manzoni, non “s’ebbe mai da dare”: “Siamo stati insieme 12 anni, ma lui era contrario al ... thesocialpost

