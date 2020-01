Ederson nuovo rigorista del City, Guardiola apre: “Può tirarli, non ha sangue nelle vene” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non è un mistero la maniacale attenzione ai dettagli di Pep Guardiola. Il manager catalano a tal proposito sta prendendo in seria considerazione l'ipotesi di affidare la battuta dei calci di rigore per la sua squadra al portiere Ederson. Qualche errore di troppo in stagione dal dischetto da parte degli attaccanti dei Citizens potrebbe spingere l'allenatore ad affidarsi alla freddezza dell'estremo difensore brasiliano che a suo dire è miglior tiratore dagli undici metri perché sembra che "non abbia sangue nelle vene" fanpage

sportli26181512 : #Notizie Ederson nuovo rigorista del City, Guardiola apre: “Può tirarli, non ha sangue nelle vene”: Non è un mister… - MarcoBeltrami79 : Ederson nuovo rigorista del City, Guardiola apre: 'Può tirarli, non ha sangue nelle vene' #city #guardiola #fanpage… - MarcoStepan92_ : RT @GoalItalia: Guardiola pensa al nuovo rigorista: 'Ederson è molto calmo, può tirarli' ?? -