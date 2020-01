Eccellenze Campane lancia Verace Sudd: apertura a Roma per il nuovo marchio del polo enogastronomico (Di giovedì 23 gennaio 2020) Eccellenze Campane presenta Verace Sudd – Eccellenze in Tavola, spin-off del polo enogastronomico e primo locale pizzeria aperto a Roma con il nuovo logo. Con Verace Sudd inizia il progetto di valorizzazione delle Eccellenze in tavola del Sud d’Italia: nel corso del 2020, tutti i ristoranti del polo saranno interessati da un ampio processo di rebranding. Eccellenze, dunque, non più soltanto Campane. Il Sud, fucina enogastronomica con tipicità e tradizioni conosciute in tutto il mondo, traccia la direzione della nuova sfida dell’insegna: “Con questo passo, da un lato valorizziamo la crescita importante del nostro brand ormai consolidato, andando a cogliere le tante opportunità per rappresentare al meglio tutte le Eccellenze a tavola del Meridione. Dall’altro, vogliamo dare continuità ai nostri valori di autenticità e garanzia di qualità, per confermarci centro di attrazione in cui ... ildenaro

