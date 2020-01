È vero, l’alcol aiuta a parlare meglio una lingua straniera: la conferma in uno studio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Bere alcol aiuta a parlare lingue straniere, lo dice uno studio Uno studio scientifico rivela che bere alcol aiuta a parlare lingue straniere. La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Psychopharmacology dai ricercatori dell’Università di Liverpool, dell’Università di Maastricht e del King’s College di Londra, bere alcolici migliorerebbe le capacità di parlare lingue straniere. Secondo lo studio bere una controllata dose di alcolici aiuta a sciogliere la lingua e a ridurre la cosiddetta “ansia sociale”. Bere vino e birra in quantità moderate aumenta l’inibizione e aumenta la capacità di superare l’incertezza e il nervosismo nel dialogo con altre persone. La ricerca è stato condotta su 50 soggetti tedeschi che avevano da poco imparato l’olandese in una università olandese. I partecipanti sono stati divisi in due gruppi: in uno si beveva alcol e nell’altro no, ... tpi

