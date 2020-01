Due pesi, due regioni. In Emilia Romagna la Lega spende su Facebook 90 mila euro, in Calabria 828 (Di giovedì 23 gennaio 2020) 828 euro. Meno di mille euro, ma soprattutto meno della Commissione europea, meno di Save the Children e molto meno di Pippo Callipo. È quanto lo staff di comunicazione di Matteo Salvini ha investito sulle inserzioni della sua pagina Facebook dedicate alla Calabria. Nulla rispetto alla spesa per l’Emilia Romagna: quasi 90mila euro tra lui e Borgonzoni. I dati provengono dalla Liberia Inserzioni, lo strumento messo a disposizione da Mark Zuckerberg per analizzare quanto spendono per la loro sponsorizzazione le pagine Facebook. Molto semplicemente, i contenuti che vengono sponsorizzati possono contare su una maggiore diffusione. Con quali criteri viene lanciata una sponsorizzazione Con questo sistema è possibile scegliere quale utenza raggiungere, secondo diversi criteri. Si parte dalla divisione di genere (solo binaria), uomini o donne, e si passa all’età, alla ... open.online

