Dragon Ball Z Kakarot: Come sbloccare il Boss segreto endgame (Di giovedì 23 gennaio 2020) Quando si porta a termine un gioco, il più delle volte questo propone al giocatore una grande quantità di attività da portare a termine, riservata al cosiddetto endgame, al fine di estendere ulteriormente la longevità del titolo e Dragon Ball Z Kakarot non è da meno. Se avete ultimato l’avventura e quindi sconfitto Buu, sarete lieti di sapere che il gioco è tutt’altro che finito, c’è ancora una Boss segreto da affrontare. Scopriamo Come sbloccarlo. Come sbloccare il Boss segreto in Dragon Ball Z Kakarot Prima di tutto Come anticipato dovete completare la storia principale, quindi la saga di Buu, a questo punto procedete Come segue: Sconfiggete tutti i nemici illuminati di rosso in ogni areaRaggiungete il Villaggio di Lucca e sconfiggete Gotenks e GotanRaggiungete il Villaggio di Kai per affrontare il Boss ... gamerbrain

