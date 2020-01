Dopo Baby Yoda, arriva Baby Jabba. Ed è subito guerra dei Baby Cosi (Di giovedì 23 gennaio 2020) The Mandalorian, la prima serie tv tratta dall’universo di Star Wars, non è ancora arrivata in Italia. Lo farà il prossimo 24 marzo quando, in anticipo di una settimana rispetto al previsto, anche nel nostro Paese arriverà la piattaforma streaming Disney+. Si è già fatto molto parlare di questo titolo, in particolare di uno dei personaggi simbolo: Baby Yoda. Senza svelare troppo sull’identità e sul ruolo di questo minuscolo personaggio, ci si può accontentare di sapere che le sue fattezze hanno conquistato internet producendo post virali e meme dai like assicurati. La ragione è presto detta: l’unione di una delle figure fondamentali della mitologia di Guerre stellari con il trattamento puccioso tipico della Disney. Il merchandising è andato già a ruba. View this post on Instagram Sorry guys I could not resist… Baby Jabba! Could this be the new ... wired

