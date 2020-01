Don Matteo 12 | le Anticipazioni della Terza Puntata con il Capitano Tommasi | stasera su

Don Matteo 12 : le anticipazioni della terza puntata : Che sorpresa, il Capitano Tommasi torna a Spoleto. Si apre con una clamorosa sorpresa la terza puntata di Don Matteo 12, la serie di Rai 1 con Terence Hill e Nino Frassica, che si conferma una corazzata acchiappa-ascolti (oltre 6 milioni solo sette giorni fa). Nel nuovo episodio, in onda giovedì 23 gennaio, un inaspettato colpo di scena vedrà il ritorno di uno dei personaggi più amati della fiction, quello interpretato da Simone Montedoro.Don ...

Spot pro Salvini - dalla Rai “immediato atto riparatorio” : “Spazio a Zingaretti durante la puntata odierna della fiction Don Matteo” : Cristiano Ronaldo per Matteo Salvini. Terence Hill per Nicola Zingaretti. La polemica sullo Spot di Porta a Porta a favore della Lega andato in onda nell’intervallo di Juventus-Roma sarà sanata dalla Rai con la concessione di uno spazio dedicato al Partito democratico durante la puntata odierna di Don Matteo. Stesso orario, stesso canale, ma protagonisti diversi. Di “immediato atto riparatorio” ha parlato il direttore di Rai1, ...

Don Matteo : chi è Lara Carnevale - la compagna di Simone Montedoro : Lara Carnevale è la compagna di Simone Montedoro, l’attore storico volto del capitano Giulio Tommasi nella serie Don Matteo e concorrente di Ballando con le Stelle nel 2017. Cosa sappiamo di lei? Che è nata nel 1981 e che è un’atleta. Tra le discipline che ha praticato è possibile citare i 200 metri, gli 800 metri, il salto in lungo, il salto triplo e l’eptathlon. Lara Carnevale e Simone Montedoro sono genitori di Matteo, ...

Don Matteo diventa Cardinale? : Don Matteo 12 - Terence Hill Don Matteo è tornato in sella alla sua bici, e nel giovedì sera di Rai 1, riscuotendo il consueto successo. Anche la dodicesima stagione sta appassionando il pubblico che, nonostante o proprio per la presenza di schemi narrativi ormai noti e personaggi in video da vent’anni, accetta con entusiasmo la compagnia dei nuovi episodi. Ma che ne sarà del protagonista e quali sorprese hanno in serbo per lui gli ...

Tra i Programmi TV di stasera c'è Don Matteo su Rai Uno e Dritto e Rovescio su Rete 4. Tra i film di stasera 23 gennaio 2020 vi segnaliamo "Che bella giornata" su Canale 5, "Justice League" su Italia Uno e "Holmes & Watson" su Sky Cinema Uno.

Nino Frassica rompe il silenzio su Don Matteo : “Mi devono cacciare!” : Don Matteo anticipazioni, Nino Frassica: “Per mandarmi via mi devono cacciare!” Affezionato al ruolo del Maresciallo Cecchini di Don Matteo, Nino Frassica ha rotto il silenzio sulle pagine di Tele Più, parlando della nuova stagione della serie e delle voci su una presunta chiusura. “Don Matteo 12 è l’ultima solo in ordine cronologico. Abbiamo fatto dodici, perchè non dovremmo fare tredici? Per mandarmi via mi devono ...

Don Matteo 12 terza puntata : trama e anticipazioni 23 gennaio 2020 : DON Matteo 12 terza puntata. L’amatissima fiction con Terence Hill torna in onda su Rai 1 giovedì 23 gennaio 2020. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla terza puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don Matteo 12 terza puntata: trama e anticipazioni 23 gennaio 2020 In occasione della Pasqua, arriva a Spoleto Giulio Tommasi in compagnia di Lia e del piccolo Nino. Purtroppo, in seguito ad un violento colpo in testa, è ...

