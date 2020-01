Don Matteo 12, anticipazioni trama terza puntata: il ritorno del Capitano Tommasi (Di giovedì 23 gennaio 2020) Proseguono le vicende del prete detective più famoso della tv con la terza puntata di Don Matteo 12. La fiction campione d’ascolti con Terence Hill torna giovedì 23 gennaio alle 21.25 su Rai 1 con il terzo minifilm che compone questa stagione intitolato Ricordati di santificare le feste che vede un gradito ritorno nel cast, quello di Simone Montedoro, ovvero il Capitano Giulio Tommasi. Ecco le anticipazioni. LEGGI ANCHE: Don Matteo, Terence Hill smentisce le voci di un’ultima stagione: ‘Potrebbe andare avanti all’infinito’ Don Matteo 12, anticipazioni trama terza puntata: Ricordati di santificare le feste In occasione della Pasqua, a Spoleto torna il Capitano Tommasi, insieme a Lia e al piccolo Nino. In seguito a un violento colpo in testa, Giulio è convinto di essere ancora il Capitano di Spoleto e di essere fidanzato con la PM Bianca Venezia. Per non ... tvzap.kataweb

