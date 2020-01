Don Matteo 12, anticipazioni 30 gennaio: Anna in crisi nella nuova puntata (Di giovedì 23 gennaio 2020) anticipazioni Don Matteo 12, trama quarta puntata del 30 gennaio 2020 La quarta puntata di Don Matteo 12 sarà all’insegna dei colpi di scena. Nell’appuntamento del 30 gennaio, Anna Olivieri e Marco Nardi si allontaneranno sempre di più, mentre Sergio s’inserirà gradualmente all’interno della coppia. Sofia e Jordi in Don Matto 12 saranno sempre più complici, mentre per Natalina arriverà una sorpresa dal passato. Dubbi, incomprensioni e equivoci saranno al centro della trama del 30 gennaio di Don Matteo 12 che sarà segnata anche da un nuovo caso che vedrà Maria Chiara Giannetta e Terence Hill impegnati. Come al solito sarà il fiuto investigativo di Don Matteo a trovare la strada giusta verso la verità. Il prossimo episodio di Don Matteo 12, dal titolo “Onora il padre e la madre!” coinvolgerà non poco il personaggio interpretato da Terence Hill. Don ... lanostratv

