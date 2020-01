Domani l’onorevole Bellanova a Benevento: il piano traffico (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Il Corpo di Polizia municipale di Benevento informa la cittadinanza che, in occasione del seminario “L’agroalimentare volano di sviluppo del Sannio” che si terrà Domani 24 gennaio 2020 alle ore 15,00 presso l’auditorium “Sant’Agostino”, con la presenza del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, on./le Teresa Bellanova, saranno inibite al traffico Piazza piano di Corte, Via Mario la Vipera e via Giovanni De Nicastro. Su tale viabilità, in aggiunta ai divieti di sosta già esistenti, dalle ore 14,00 del 24 gennaio 2020, vigeranno il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione carro gru per tutti gli autoveicoli e motoveicoli. La Polizia municipale confida sul senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini, residenti e non nelle predette arterie viarie. L'articolo Domani l’onorevole Bellanova a ... anteprima24

Domani l’onorevole Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Domani l’onorevole