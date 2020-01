Dinamo Kazan-Monza in tv oggi: orario, programma, streaming, sestetti Cev Cup volley femminile 2020 (Di giovedì 23 gennaio 2020) oggi, giovedì 23 gennaio la Saugella Monza scende in campo a San Pietroburgo contro la Dinamo Kazan per la gara di andata degli ottavi di finale di Cev Cup. Partita complicata per la formazione monzese che non sta attraversando un buon momento di forma, arriva dalla inattesa sconfitta nel derby sul campo della Zanetti Bergamo in campionato e cerca il riscatto nell’impegno europeo che nasconde non poche incognite. Carlo Parisi, arrivato da poco sulla panchina monzese, si affiderà al sestetto titolare, nella speranza che Skorupa e Danesi salgano di livello rispetto alla prova opaca di domenica in campionato. Non ci sarà l’ultima arrivata Kathryn Plummer, non in possesso del visto per la trasferta russa. Dall’altra parte Kazan può contare su una formazione di buon livello anche se non sempre riesce ad esprimersi al meglio la squadra russa che ha nella diagonale il punto ... oasport

