Dimissioni Luigi Di Maio, scoppia il caos nel governo: cosa succede ora (Di giovedì 23 gennaio 2020) Luigi Di Maio ha rassegnato le Dimissioni da capo politico di M5s nella serata di mercoledì 22 gennaio 2020: due anni e 4 mesi trascorsi alla guida dei cinque stelle. Con un gesto ironico (togliendosi la cravatta), Di Maio ha lasciato il tempio di Roma assicurando tutti che non si allontanerà dal partito, ma anzi sarà presente anche agli Stati generali previsti a marzo. Giuseppe Conte ha espresso rammarico per la scelta del collega; mentre dalle opposizioni rimarcano un “governo alle battute finali”. governo dopo le Dimissioni Di Maio Fiducia è la parola chiave del discorso tenuto da Luigi Di Maio per rassegare le sue Dimissioni da capo politico di M5s: “Il governo – ha assicurato – va avanti”. Non la pensano allo stesso modo Giorgia Meloni e Matteo Salvini, secondo i quali “il governo è finito”. Il leghista, in particolare descrive la ... notizie

