Dimissioni Luigi Di Maio: pur di non affondare con il governo giallo-rosso ha abbandonato il campo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Le Dimissioni di Luigi Di Maio sono state un fulmine a ciel sereno. Non troppo in realtà, se si considera che fra qualche giorno ci saranno le tanto attese elezioni regionali in Emilia Romagna che, probabilmente, definiranno le sorti (e forse la morte) del governo giallo-rosso. Quel governo che proprio Di Maio era contrario a strutturare, ma che per volere di Beppe Grillo poi ha accettato. E ora, tirandosi indietro, sembra essersi voluto mettere da parte qualche secondo prima del disastro, per ripararsi e ripresentarsi successivamente come il salvatore della Patria. Dimissioni di Luigi Di Maio, coraggio nell’abbandonare il ruolo o paura di essere lasciato fuori? Le criticità espresse riguardo a Luigi Di Maio sono sempre state tante. Una figura poco carismatica, che è sembrata costantemente non adatta al ruolo che gli si chiedeva di ricoprire. Ma Di Maio è anche un uomo di 33 anni ... urbanpost

