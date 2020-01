Diletta Leotta Instagram storie bollenti, qualche ‘assaggio’ di Sanremo: bellezza esagerata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Comincia a prendere confidenza col palco dell’Ariston Diletta Leotta. La nota conduttrice sportiva è una delle donne scelte da Amadeus per il Festival di Sanremo 2020. In alcune storie su Instagram la giovane si è mostrata con addosso un abito sensuale rosso, dove c’è molto tulle, che valorizza il suo corpo da urlo. E se è vero che ‘il buongiorno si vede dal mattino’ i fan della bella siciliana hanno da stare allegri: chissà quante altre sorprese arriveranno dalla kermesse canora. Diletta Leotta Instagram storie bollenti, qualche ‘assaggio’ di Sanremo: bellezza esagerata Diletta Leotta l’asso nella manica del Festival di Sanremo? Beh, la giovane laureata in Giurisprudenza presso la LUISS di Roma, ha tutti gli attributi per affascinare il pubblico in sala e i telespettatori da casa: le curve pericolose del suo eccitante corpo, carisma e ... urbanpost

