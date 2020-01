Diego da Maduro per difendere la rivoluzione Chavista (VIDEO) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPrima c’era Fidel Castro ora il dittatore preferito da Diego Maradona è Nicolás Maduro. L’ex calciatore del Napoli, come riporta ‘Il Giornale’, ha fatto visita al presidente venezuelano esprimendo il suo sostegno al capo di stato del Paese sudamericano. Giunto a Caracas il Pibe de Oro ha voluto dare il suo “appoggio politico” al leader Chavista e Maduro lo ha accolto a braccia aperte: “Che allegria vedere nuovamente Maradona nella nostra amata patria! Il Venezuela è casa tua, amico dell’anima, Benvenuto”. All’incontro, testimoniato da un VIDEO presto diffuso sui principali social, ha partecipato anche la moglie di Maduro, Cilia Flores. Il presidente venezuelano si è congratulato per lo stato fisico di Maradona, e l’argentino ha assicurato di non essersi sottoposto a nessun intervento di ... anteprima24

Yogaolic : RT @_DAGOSPIA_: ‘MONA DE ORO’ - VENEZUELA ALLO STREMO, MADURO RICEVE LA VISITA E IL SOSTEGNO DI MARADONA - Divino_2 : RT @_DAGOSPIA_: ‘MONA DE ORO’ - VENEZUELA ALLO STREMO, MADURO RICEVE LA VISITA E IL SOSTEGNO DI MARADONA - _DAGOSPIA_ : ‘MONA DE ORO’ - VENEZUELA ALLO STREMO, MADURO RICEVE LA VISITA E IL SOSTEGNO DI MARADONA -