Dialogo su clima e conflitti sociali, da Davos la Merkel scuote le coscienze: “Dobbiamo costruire un ponte” (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il mondo ha bisogno di "un Dialogo aperto" sul clima e "deve colmare il gap tra gli scettici e coloro che invece ci credono". La cancelliera tedesca, Angela Merkel, sale sul palco di Davos e scuote le coscienze con un discorso di ampio respiro, tutto rigorosamente incentrato sulle tematiche del World Economic Forum, la sfida climatica, la lotta alla poverta' e alle diseguaglianze, i conflitti sociali, i giovani. Parla mentre in qualche altra parte del Congress Center Greta Thunberg continua ad accusare i grandi della terra di non fare abbastanza contro il riscaldamento globale e strizza un'occhio alla giovane attivista svedese. "Il tempo corre - ha avvertito Merkel - per ridurre le emissioni che portano al riscaldamento globale. Dobbiamo accettare positivamente e imparare costruttivamente dall'impazienza dei giovani". Il raggiungimento degli obiettivi di Parigi sul clima potrebbero ... ilfogliettone

