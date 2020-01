Di Maio lascia la guida dl M5s Per il centrodestra il governo è finito

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Gennaio : Di Maio attacca e lascia : il M5S o cambia o muore : L’arrivederci bellico di Di Maio: “I peggiori traditori tra di noi” Come anticipato dal “Fatto”, il capo politico si dimette dal suo ruolo nei 5S: un discorso “iniziato a scrivere un mese fa”. Ora Vito Crimi per la transizione di Luca De Carolis Giustizia citofonica di Marco Travaglio Non commento la decisione di Luigi Di Maio di lasciare la guida del Movimento 5 Stelle perché l’avevo già commentata con un bilancio di pregi e difetti, ...

M5s - Di Maio lascia. Governo avanti Crimi : "Non sarà capo delegazione" : "Il M5S è un progetto visionario che non era mai stato realizzato prima e che non ha eguali nel mondo: siamo arrivati al Governo, abbiamo indicato un ottimo presidente del Consiglio e due bravissime squadre di ministri e sottosegretari. Nessuno ancora oggi sarebbe pronto a scommettere sul nostro futuro, siamo stati l'incubo degli... Segui su affaritaliani.it

Di Maio lascia la guida dei Cinque Stelle : ?«Rifondiamoci - al nostro interno i peggiori nemici». Crimi reggente : A 4 giorni dal voto in Emilia Romagna e Calabria, il ministro degli Affari esteri ha annunciato la decisione a viceministri e sottosegretari M5S convocati nella sala della Biblioteca Chigiana, a Palazzo Chigi

Di Maio lascia la guida del Movimento Cinque Stelle. “Oggi si chiude un’era. E’ giunto il momento di rifondarsi. Mi fido di chi verrà dopo di me” : Il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, è intervenuto al Tempio di Traiano, a Roma, annunciando la scelta di lasciare la guida politica del Movimento. “Oggi si chiude un’era – ha detto Di Maio nel corso del suo intervento – e proprio per questo sto leggendo questo discorso, per la sua importanza, ho iniziato a scriverlo un mese fa. Per stare al Governo serve essere presenti sul territorio in maniera ...

