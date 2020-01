Di Maio lascia la guida del M5s: l’impatto sul governo giallorosso e la nuova fase del Movimento (Di giovedì 23 gennaio 2020) Vito Crimi, che ha assunto la reggenza del M5s dopo il passo indietro di Luigi Di Maio, difende l'ormai ex capo politico: "Di Maio è diventato presto il bersaglio naturale di chi voleva demolirci, eppure non si è mai tirato indietro. Anzi, ha fatto da scudo umano per proteggere l'intero Movimento del quale è parte fin dalle origini, e ci ha condotti fino a divenire la prima realtà politica del Paese e forza di governo", afferma il viceministro dell'Interno guardando alla nuova fase che si apre per il Movimento. E intanto continua il dibattito sugli effetti che le dimissioni di Di Maio avranno sull'esecutivo giallorosso. fanpage

