Delonte West, dalla Nba al disturbo bipolare: la storia dell’ex stella del basket e quelle malattie mentali che nello sport sono ancora tabù (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una camera inquadra una strada del Maryland. A qualche isolato dal cuore di Washington, un uomo con un giubbotto in pelle nera strattona un corpo riverso sull’asfalto. Lo trascina e calpesta quasi fosse un pupazzo. Pugni all’addome, calci alle testa. Una violenza inaudita, ferina. Pochi minuti dopo un’altra camera inquadra il volto della vittima. Ha 36 anni, la barba rossa e i capelli ricci. Farfuglia di rabbia, parole confuse. A vederlo così si direbbe un clochard, eppure ricorda qualcuno. Seduto, in manette su un marciapiede, con il torso nudo e ricoperto di tatuaggi, c’è Delonte West: una stella Nba che ha smesso di brillare, asfissiato dal suo bipolarismo. Gli anni più dolci Delonte Maurice West nasce il 26 luglio 1983 a Washington DC e la sua storia non è poi troppo diversa da quella di tanti altri atleti afroamericani oggi nella National basketball League. Gli ingredienti sono ... ilfattoquotidiano

