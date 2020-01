Davos, Conte non andrà al Forum

Conte domani non sarà a Davos, dove sarebbe dovuto arrivare nel pomeriggio per prendere parte ai lavori del World Economic Forum. All'indomani del passo indietro di Di Maio da capo politico del M5S, il presidente del Consiglio ha deciso di restare a Roma per lavorare al Cdm -in agenda stasera alle 21- e partecipare a una serie di riunioni su alcuni dossier urgenti.(Di giovedì 23 gennaio 2020) Il premier Giuseppedomani non sarà a, dove sarebbe dovuto arrivare nel pomeriggio per prendere parte ai lavori del World Economic. All'indomani del passo indietro di Di Maio da capo politico del M5S, il presidente del Consiglio ha deciso di restare a Roma per lavorare al Cdm -in agenda stasera alle 21- e partecipare a una serie di riunioni su alcuni dossier urgenti.(Di giovedì 23 gennaio 2020)

HuffPostItalia : Giuseppe Conte non partecipa al Forum economico mondiale a Davos - AcademicLounge : Conte 2 diserta Davos per far dimenticare il leader sovranista e populista @sole24ore - MaurizioMer : @marco_gervasoni Intanto fazzolettino cancella il viaggio a Davos -