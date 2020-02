Dani Olmo lascia l'allenamento della Dinamo Zagabria per volare dalla sua nuova squadra (Di giovedì 23 gennaio 2020) Come confermato in questo articolo, Dani Olmo è ormai ad un passo dal Lipsia. Nelle ultime ore, il trequartista spagnolo ha lasciato l’allenamento della Dinamo Zagabria per volare in Germania e sostenere, con ogni probabilità, le visite mediche. Nei giorni scorsi il talento cresciuto nel Barcellona era stato accostato con forza al Milan. Tuttavia, la società di via Aldo Rossi ha sempre smentito ogni interesse per Olmo, nonostante le voci insistenti provenienti dai media e da diversi esperti di calciomercato. L'articolo Dani Olmo lascia l'allenamento della Dinamo Zagabria per volare dalla sua nuova squadra proviene da MilanWorld.it. milanworld

