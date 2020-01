“Dance of the Clairvoyants”, il nuovo singolo dei Pearl Jam (Di giovedì 23 gennaio 2020) Milano, 23 gen. (askanews) – L’attesa è finita. Dopo sei anni i Pearl Jam tornano con un nuovo album di inediti, in uscita il 27 marzo. Nel frattempo è stato diffuso il video di “Dance of the Clairvoyants”, il primo singolo, l’assaggio di un album in cui la band di Seattle sembra aver deciso di rischiare con sonorità nuove. notizie

