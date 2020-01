Cuneo fiscale, il taglio del Governo: da luglio aumenti fino a 600 euro per 16 milioni di lavoratori (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per il taglio del Cuneo fiscale. Slittano al 27 gennaio le nomine dei vertici delle agenzie fiscali ilsole24ore

GiuseppeConteIT : Abbiamo appena approvato il decreto che stanzia 3 miliardi per la riduzione del cuneo fiscale, mettendo più soldi n… - vitocrimi : Non c'è miglior modo di iniziare questo incarico che annunciare il taglio del cuneo fiscale: più soldi in tasca ai… - CatalfoNunzia : In Cdm abbiamo approvato il decreto per il taglio del cuneo fiscale grazie al quale 16 milioni di lavoratori avrann… -