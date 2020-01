Cristiano Malgioglio senza freni su Wanda Nara: la dura critica del cantante (Di giovedì 23 gennaio 2020) Wanda Nara, insieme a Pupo, è una dei due opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, da quando questa quarta edizione ha preso il via, moltissimi fan del reality hanno sottolineato come la presenza di entrambi sia poco incisiva. Gli interventi dei due risultano essere rari, deboli e qualche volta anche fuori contesto. Anche fra volti noti del mondo dello spettacolo nostrano serpeggia questa impressione, ma ieri Cristiano Malgioglio non ha saputo proprio trattenersi. Ospite fisso di #CR4 – La Repubblica delle Donne, Cristiano Malgioglio ha affermato: A proposito di questi opinionisti. Vorrei chiedere una cosa molto importante al Grande Fratello. Sentite, Pupo è un grandissimo artista, certo, se la cava abbastanza bene per essere la prima volta da opinionista. Ma cosa ci sta a fare Wanda Nara che non serve a niente? Questo è un mio pensiero. ... trendit

