Cristiano Malgioglio al vetriolo: "Wanda Nara al Gf non serve a niente" - (Di giovedì 23 gennaio 2020) Luana Rosato Cristiano Malgioglio ci va giù pesante e attacca Wanda Nara: il paroliere chiede ad Alfonso Signorini un traduttore per tutte le volte che interviene l'argentina La scelta di Alfonso Signorini di affidare a Wanda Nara il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip continua a non convincere e Cristiano Malgioglio non usa parole gentili nei confronti della moglie di Icardi. Già durante la prima puntata del Gf, il paroliere aveva lasciato intendere che le persone scelte da Signorini per questa sua prima avventura da conduttore lasciavano molto a desiderare. “Gli opinionisti del Grande Fratello? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone”, aveva twittato in occasione del debutto della quarta edizione del reality show. Una sorta di frecciatina nei confronti di Pupo e Wanda Nara, poco incisivi nel ruolo di opinionisti. Il vero pensiero di Malgioglio sui due, ... ilgiornale

trash_italiano : Mi mancano Cristiano Malgioglio e Giulia De Lellis. #GFVIP - giadinagrisu : RT @tempoweb: #wandanara Malgioglio brutale Da Chiambretti La umilia così - rs5_Sciacca : Cristiano Malgioglio - Mi sono innamorato di tuo marito - rs5@rs5.it -