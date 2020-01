Crisi educativa e sociale, servono nuove risposte (Di giovedì 23 gennaio 2020) È ormai opinione condivisa che il nostro modello di welfare vada integrato per poter rispondere ai nuovi bisogni della modernità. Crisi economica, povertà, flussi migratori non controllati, guerre diffuse, nascita di nuovi sovranismi e diffusione di un egoismo sociale violento hanno determinato la caduta civile e morale delle Nazioni.Un allarme che deve chiamare tutti in causa per impedire che la civiltà, così come noi l’abbiamo intesa, basata sui principi del mutuo soccorso, della condivisione e della crescita sostenibile, sia definitivamente travolta.L’individuo moderno è più insicuro, più povero e più solo e ha bisogno di protezione attraverso modelli capaci di combattere le povertà, anche quella educativa e culturale, e di promuovere l’inclusione sociale.Accanto al welfare tradizionale che ... huffingtonpost

ilgrezzopopone : RT @HuffPostItalia: Crisi educativa e sociale, servono nuove risposte - HuffPostItalia : Crisi educativa e sociale, servono nuove risposte -