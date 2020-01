Crimi lancia la nuova fase del Movimento 5 stelle (Di giovedì 23 gennaio 2020) "Luigi Di Maio ha deciso di rimettere il suo mandato di capo politico del Movimento 5 Stelle. In virtù del nostro statuto, spetta ora al membro più anziano del Comitato di Garanzia svolgere questo ruolo. Ovvero a me". Vito Crimi, viceministro dell'interno nel Governo Conte II e capo politico facente funzioni del Movimento 5 Stelle a seguito delle dimissioni di Luigi Di Maio, in serata ha voluto precisare il suo ruolo di "traghettatore" inviando un lungo messaggio ai militanti. "Assumo questo incarico - ha detto - con l'umiltà e la riconoscenza che si deve alle migliaia di cittadini che da anni contribuiscono alle nostre attività con idee, proposte, azioni concrete. Lo assumo con la consapevolezza di dover sostenere una grande responsabilità: quella di un Movimento che in dieci anni ha avuto una crescita inimmaginabile e che adesso deve essere accompagnato verso una nuova fase, e verso ... agi

fisco24_info : Crimi lancia la nuova fase del Movimento 5 stelle : 'Luigi Di Maio ha deciso di rimettere il suo mandato di capo po… -