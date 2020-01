Costi ricarica in ritardo: TIM, Vodafone e Wind Tre ancora multate (Di giovedì 23 gennaio 2020) Avete presente i Costi ricarica in ritardo? Secondo quanto riportato da 'mondomobileweb.it', TIM, Vodafone e Wind Tre li pagheranno molto cari, avendo l'AGCOM disposto delle multe complessive che sforano il tetto dei 2 milioni. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni lo ha annunciato in un apposito comunicato stampa, diramato a ridosso della pubblicazione sul proprio portale delle delibere 496/19/CONS (TIM), 495/19/CONS (Vodafone) e 497/19/CONS (Wind Tre), comprensive di tutti i particolari relativi a ciascun provvedimento intrapreso. Fatto salvo il brand 3, non interessato, l'AGCOM ha definito scorretto il comportamento adottato da TIM, Vodafone e Wind Tre circa i Costi aggiuntivi fatti da loro scattare per i clienti che ricaricano in ritardo la propria prepagata (continuità del servizio garantita a fronte di un piccolo addebito, in ogni caso non richiesta dall'utente). Le ... optimaitalia

OptiMagazine : Costi ricarica in ritardo: #TIM, #Vodafone e #WindTre ancora multate - infoitscienza : TIM, Vodafone e Wind Tre multate di oltre 2 milioni di euro per i costi di ricarica in ritardo -… - mec_evanz : Il metodo più economico per ricaricare un'auto elettrica resta sempre la ricarica casalinga, ma per farlo potrebbe… -