Così volevano abolire i gesuiti sotto il pontificato di Benedetto (Di giovedì 23 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Durante il pontificato di Ratzinger i gesuiti di Bergoglio stavano per inciampare in un commissariamento. Decisivo il "no" del futuro papa La Compagnia di Gesù, quella di cui fa parte anche Papa Francesco, poteva essere commissariata durante il pontificato di Joseph Ratzinger. La novità è emersa attraverso un libro dello storico Gianni La Bella, che per Guerini e Associati ha dato alle stampe "I gesuiti. Dal Vaticano II a Papa Francesco". Un gesuita pontefice, fino a qualche tempo fa, costituiva un'ipotesi quasi impensabile. Poi la storia ha risposto a modo suo. Alcune correnti teologico-progressiste, in specie negli Stati Uniti, cavalcano da qualche decade istanze che preoccupano gli oltranzisi della dottrina. Si pensi, per esempio, al caso del gesuita e consultore della segreteria per la Comunicazione James Martin, che è a favore della "pastorale Lgbt" e ... ilgiornale

kookmyikigai : @yoonieisbby Esatto cioè nel senso che volevano creare suspance prima della terza stagione MA COSÌ È TROPPA SUSPANCE NON VA BENEEEEE - FawkesFeniksas4 : RT @FMisfatto: Ho visto il cazzaro passato dai rosari ai salami, questuare digiuni di solidarietà e rompere i coglioni al citofono, con ord… - darrensmonkey : In una delle classi volevano vedere Titanic in eng con i sub eng e non riuscivo a trovarlo e una ragazzina mi fa 'f… -