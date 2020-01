CorSport: per Lozano c’è l’ipotesi Everton di Ancelotti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lozano è investimento “imbarazzante” per il Napoli, scrive il Corriere dello Sport. In estate il club di De Laurentiis ha speso 49 milioni. Ma il messicano gioca poco, dieci minuti a partita se va tutto bene. Potrebbe rendersi necessario liberarsi del suo cartellino l’estate prossima. L’unico modo sarebbe trovare un amatore che non faccia perdere troppi soldi al Napoli. Il quotidiano sportivo scrive: “Chi potrebbe agire allo stesso modo con Lozano? È ancora presto ma abbiamo messo indizio che potrebbe diventare un quarto di prova. Carlo Ancelotti nella sua freschissima e ambiziosa avventura, vedi Liverpool e rinasci, in casa Everton”. L'articolo CorSport: per Lozano c’è l’ipotesi Everton di Ancelotti ilNapolista. ilnapolista

