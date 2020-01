Corruzione,Italia al 51°posto nel mondo

Corruzione,di Transparency International, l'Italia è al 51° posto nel mondo, con 53 punti su 100. Guadagna un punto e due posizioni rispetto al 2018. E' al pari di Arabia Saudita e Ruanda e sotto a Malta. Le migliori,prime in classifica, Danimarca e Nuova Zelanda. In fondo Somalia e Sud Sudan. In Italia pesa la criminalità organizzata, che spesso usa l'arma della Corruzione, e la mancata regolamentazione del 'lobbying'e dei conflitti d'interesse, osserva Transparency.(Di giovedì 23 gennaio 2020) Nella classifica 2019 sull'indice di percezione della,di Transparency International, l'è al 51° posto nel, con 53 punti su 100. Guadagna un punto e due posizioni rispetto al 2018. E' al pari di Arabia Saudita e Ruanda e sotto a Malta. Le migliori,prime in classifica, Danimarca e Nuova Zelanda. In fondo Somalia e Sud Sudan. Inpesa la criminalità organizzata, che spesso usa l'arma della, e la mancata regolamentazione del 'lobbying'e dei conflitti d'interesse, osserva Transparency.(Di giovedì 23 gennaio 2020)

