Coronavirus - primo caso sospetto in Italia : è una donna barese - rientrava da Wuhan : Coronavirus, allarme epidemia, primo caso sospetto in Italia. Una donna barese proveniente dalla Cina è ricoverata nel Policlinico di Bari per un sospetto caso di Coronavirus perché,...

Coronavirus cinese - caso sospetto a Bari : potrebbe essere il primo in Italia : Coronavirus cinese, caso sospetto a Bari: potrebbe essere il primo in Italia Il Coronavirus cinese continua a diffondersi anche in Europa e dopo i sospetti casi in Scozia e Francia adesso si teme anche per l’Italia: nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, è stato segnalato infatti un caso sospetto a Bari. Secondo le prime informazioni disponibili, la paziente in questione sarebbe una donna barese, rientrata in Italia dopo un ...

Coronavirus - primo caso sospetto in Italia : una donna ricoverata al Policlinico di Bari : Un primo caso di contagio da polmonite da Coronavirus potrebbe essere stato registrato oggi a Bari: si tratta di una donna ricoverata al Policlinico con sintomi sospetti. La paziente, fanno sapere dall’ospedale, è ricoverata in isolamento ma respira in maniera autonoma. Si attende ora il risultato degli esami diagnostici: la segnalazione è già stata inoltrata agli organi competenti e sono state adottate tutte le procedure necessarie per la ...

Il Coronavirus preoccupa anche il nostro Paese: primo caso sospetto in Italia, donna ricoverata all'ospedale di Bari, arrivava dalla Cina. Il primo caso sospetto di Coronavirus sarebbe in fase di valutazione in Italia. Una donna proveniente da Wuhan sarebbe ricoverata all'ospedale di Bari. La notizia è arrivata poco fa.

Coronavirus - 4 casi sospetti in Scozia - uno in Francia. Cina - primo morto fuori da epicentro di Wuhan : Continua l'allarme per il Coronavirus: mentre in Cina sono 17 i morti accertati, spuntano i primi casi sospetti in Europa: quattro in Scozia e uno in Francia, dove una donna è stata...

Coronavirus - tutto quello che sappiamo : 17 morti - spunta primo caso in Russia. Preoccupa il capodanno Cinese a Roma : Virus Cinese, cosa sappiamo della temibile epidemia che sta spaventando la Cina e il mondo? Il Coronavirus Cinese continua a fare paura dopo le decine di casi dei giorni scorsi, non solo nel Paese...

Coronavirus cinese - riunione d'emergenza dell'Oms. Primo caso a Hong Kong : riunione del Comitato d’emergenza dell’Oms a Ginevra per valutare la portata dell’epidemia del Coronavirus cinese simile alla Sars. E da Pechino arriva un nuovo allarme, secondo cui il virus può mutare e propagarsi più facilmente. In Cina oltre 400 le persone contagiate, con nove morti. Un caso è stato accertato ieri negli Stati Uniti, un altro a Taiwan. E c’è un Primo contagio a Hong Kong, che ...

Nuovo Coronavirus in Cina : primo caso di contagio a Hong Kong : E’ stato confermato il primo caso di contagio del coronavirus cinese a Hong Kong: lo riporta Bloomberg citando Cable TV. Il paziente si trova in quarantena in ospedale: è giunto a Hong Kong da Wuhan in treno.L'articolo Nuovo coronavirus in Cina: primo caso di contagio a Hong Kong sembra essere il primo su Meteo Web.

Coronavirus - il primo caso negli Stati Uniti dopo i 9 morti in Cina : “Uomo in condizioni stabili. Viene da Wuhan” : Aumentano i contagi del Coronavirus in Cina: secondo gli ultimi dati forniti dal vice ministro della Commissione nazionale per la salute Li Bin, i casi accertati in tutto il Paese hanno superato i 400 e le vittime sono aumentate da sei a nove. Intanto aumentano i casi anche fuori dal Paese: il virus è stato intercettato per la prima volta anche a Macao e negli Stati Uniti, dove un uomo è stato ricoverato in isolamento al Providence Regional ...

Coronavirus - il primo caso negli Stati Uniti dopo i 6 morti in Cina : “Uomo in condizioni stabili. Viene da Wuhan” : È ricoverato in isolamento al Providence Regional Medical Center di Everett, nello stato di Washington e le sue condizioni sono stabili. Il misterioso Coronavirus – simile alla Sars e che in Cina ha già ucciso sei persone – è stato intercettato per la prima volta anche negli Stati Uniti: ad essere stato colpito è un uomo. Residente nella Snohomish County, era rientrato a Washington da Wuhan, il focolaio dove si è diffuso il virus. ...

Coronavirus di Wuhan - secondo la Cnn c’è il primo contagio negli Stati Uniti. In Cina i morti salgono a sei : Ci sarebbe il primo contagio di Coronavirus di Wuhan negli Stati Uniti, nello stato di Washington. secondo quanto riferisce la Cnn, i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie dovrebbero dare la conferma ufficiale a breve. La fonte citata dalla Cnn sarebbe stata informata da un briefing del Cdc svoltosi oggi, 21 gennaio. Non è ancora chiaro se la persona risultata contagiata negli Usa abbia viaggiato di recente in ...