Coronavirus, perché i virus partono dalla Cina: sotto accusa i mercati tradizionali (Di giovedì 23 gennaio 2020) Lavinia Greci Si chiamano "wet markets" e tra le bancarelle gli animali vengono macellati senza osservare regole sanitarie precise. Così la diffusione di malattie e virus risulta più rapida lì che altrove All'inizio era stato definito un virus misterioso, ma nel giro di pochi giorni i contagi sono aumentati, il numero di vittime è cresciuto e la paura della diffusione ha raggiunto diversi Paesi del mondo. Che hanno avviato misure di sicurezza per evitare l'espansione della malattia, molto simile alla polmonite. Ma nelle ultime ore, sotto accusa per l'eventuale trasmissione del Coronavirus, la polmonite simile alla Sars partita dalla Cina, sono i finiti i "wet market". Il problema dei mercati Sono i mercati all'aperto, tipici della cultura asiatica, dove gli animali vengono macellati direttamente (spesso senza essere congelati) e, come riportato dal Guardian, potrebbero ... ilgiornale

