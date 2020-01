Coronavirus, Pechino cancella il Capodanno cinese. Primi casi a Singapore, in Vietnam e in Brasile (Di giovedì 23 gennaio 2020) Coronavirus in Cina, quante sono le vittime: secondo l'ultima comunicazione delle autorità sanitarie cinesi sul nuovo virus (2019-nCoV) sono 571 i casi confermati in 25 regioni, con... leggo

RaiNews : Salgono a quattro, con #Wuhan, le città cinesi messi in quarantena #virus #coronavirus #Cina - Unomattina : Coronavirus: nuovo allarme da Pechino, il virus può mutare e propagarsi molto facilmente: aumenta il rischio in Eur… - tg2rai : Il #CoronaVirus, sarebbe arrivato all'uomo attraverso i serpenti, mentre sale a 25 il numero di morti. Isolate 3 ci… -