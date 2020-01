Coronavirus: niente controlli a Malpensa sui voli dalla Cina (Di giovedì 23 gennaio 2020) Al Terminal 1 di Malpensa, area B, gli aerei atterrano stracolmi da Pechino, Hong Kong e Shanghai ma i viaggiatori non vengono controllati nonostante l’allarme per il virus cinese. L’unica forma di prevenzione? Dei cartelli informativi dispostiti dal Ministero della Salute. Coronavirus, niente controlli a Malpensa niente controlli nello scalo di Milano Malpensa per il virus di Wuhan, a confermarlo è un contatto interno all’amministrazione della Sea, Società Esercizi Aeroportuali. Sul posto solo alcuni cartelli informativi che dettano consigli ai viaggiatori: “Prima di partire consultate il vostro medico curante per essere informati sulle misure di igiene da applicare per prevenire le malattie respiratorie e vacCinatevi contro l’influenza almeno due settimane prima del viaggio. Valutate l’opportunità di rimandare viaggi non necessari. Al vostro arrivo ... notizie

