Coronavirus, le vittime aumentano: «25 morti, 616 casi di contagio». Centinaia di voli cancellati in Cina (Di giovedì 23 gennaio 2020) Coronavirus in Cina, quante sono le vittime: secondo Sky News, che cita le autorità locali, i morti per via del virus simile alla Sars nel Paese orientale sono saliti a 25, mentre i casi... leggo

Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese fa paura, allertati i medici di famiglia. Le vittime salgono a 17. #Oms e #Ue preparano le controm… - Avvenire_Nei : Cina, 25 morti e 616 contagiati. L'Oms prende tempo -