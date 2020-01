Coronavirus in Italia, sospetto primo caso: è una cantante (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Coronavirus pare aver colpito anche l’Italia. Nelle ultime ore infatti potrebbe esserci un caso registrato anche nel Paese. Il famoso virus cinese ore fa tremare una nazione. Il Coronavirus pare abbia alla fine attraversato tutte le barriere che l’uomo aveva alzato. Il virus cinese, per il quale erano state create delle particolari misure di … L'articolo Coronavirus in Italia, sospetto primo caso: è una cantante proviene da www.inews24.it. inews24

Agenzia_Ansa : Salgono a 17 le vittime del nuovo #coronavirus cinese. Lo riportano i media statali cinesi #ANSA - Agenzia_Ansa : Il virus cinese 2019-nCoV è arrivato all'uomo dai serpenti #ANSA #coronavirus - Agenzia_Ansa : Sale il rischio in Europa per il #virus cinese. In Italia allertati i medici di famiglia, specie quelli delle grand… -