Coronavirus in Cina, a Fiumicino arrivano 202 passeggeri da Wuhan: per loro scanner termici e controlli (Di giovedì 23 gennaio 2020) Primo arrivo a Fiumicino di un aereo proveniente da Wuhan, la città cinese epicentro dell’epidemia del Coronavirus, simile alla Sars, che finora ha causato la morte di 17 persone e centinaia di contagi. I 202 passeggeri a bordo, per evitare sono transitati in un “canale sanitario” dedicato, lontano dalle normali aree di transito. A loro sono state applicate per la prima volta le procedure disposte dalle autorità dopo la diffusione del contagio. Appositi scanner hanno controllato la temperatura corporea dei passeggeri del volo di linea diretto della China Southern Airlines Cz 645, atterrato alle 4.50 e i controlli sono finiti alle 6. La compagnia vola sullo scalo tre volte a settimana. A quanto si è appreso, non risulterebbero siano stati riscontrati casi sospetti e l’aeromobile è stato pertanto autorizzato e messo a disposizione per la ripartenza. Il volo della ... ilfattoquotidiano

