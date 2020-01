Coronavirus, il virus che arriva dalla Cina fa paura: le ultime notizie (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Coronavirus continua a preoccupare: il virus che arriva dalla Cina fa paura. Quali sono le ultime notizie? Per quanto riguarda l’Italia, ci si organizza per far fronte a un eventuale epidemia. In un documento sono presenti tutte le indicazioni del caso, prima tra tutte quella di segnalare, entro 24 ore, un eventuale caso di Coronavirus. Si tratta di un virus che ha portato già alla morte di 17 persone in Cina, simile alla Sars, che ha fatto moltissime vittime tra il 2002 e il 2003 tra la Cina e Hong Kong. Scopriamo quindi come fare per evitare un eventuale contagio. Coronavirus, le ultime notizie sul terribile virus che arriva dalla Cina: come evitare di essere contagiati? Non esiste una formula magica per evitare di essere contagiati da questo tremendo e preoccupante virus. Le indicazioni sono le stesse relative a una qualsiasi influenza. Bisogna sempre lavarsi le ... ultimenotizieflash

